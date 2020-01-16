Kürek Milli Takımı’nda tüm hesaplar olimpiyat için yapılıyor

Tarihinde ilk kez kota alarak 2016 Rio Olimpiyatları’nda yarışma hakkı elde eden ancak istediği sonuca ulaşamayan Kürek Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda derece yapmak istiyor.

Kürek Milli Takımı, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, milli takım seçme testi kampında her gün, koşu ve egzersizlerin ardından Köyceğiz Gölü’nde kürek çekerek antrenman yapıyor.

Üç tekne sınıfında olimpiyatlara kota alabilmeyi amaçlıyorlar

Kürek Milli Takımı Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın kendileri için büyük önem taşıdığını, çalışmalarını bu kararlılıkta sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda kota alamadıklarına değinen Oktar, bu yıl kıta kotaları ve dünya kotaları yarışlarının yapılacağını hatırlattı.

Kıta kotalarının nisan ayında İtalya’da yapılacağını anlatan Oktar, "Kıta kotalarındaki amacımız 3 tekne sınıfında olimpiyatlara kota alabilmek." dedi.

Daha sonra İsviçre’de dünya kota yarışlarının yapılacağına işaret eden Oktar, "Burada da bütün tekne sınıflarından kota alma imkanımız var. Bizim ilk hedefimiz olimpiyatlara katılabilmek. Kota yarışlarında olimpiyat vizesi almak istiyoruz. Olimpiyatlarda 14 tekne sınıfı var. Son yıllarda en önemli hedef ise olimpiyata vize almak oldu." diye konuştu.

Oktar, amaçlarının zor şartlar altında yapılan kürekte gençleri yetiştirerek ülkeye madalya kazandırmak olduğunu kaydetti.

AA