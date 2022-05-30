Türkiye’nin en başarılı kürek sporcularının katıldığı Milli Takım Kampında sporcularla birlikte Gölbaşı Gölünde suya inerek ilk kez kürek çeken Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın gelecekte su sporlarının merkezi olacağını söyledi.

İlk kez kürek sporunu denediğini belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, şöyle konuştu:

“ Gölbaşı Gölü'ndeyiz muhteşem manzara ve doğa var. Bu gölü nasıl vatandaşlarımızın ve sporun hizmetine açarız diye uzun uzun düşündükten sonra kürek sporunun bu gölde en iyi icra edilecek bir sporlardan birinin olduğunu fark ettik. Kürek Yıldızlar Milli Takımı sporcularımız aramızda burada kamp yapıyorlar onlarda ortamı, doğayı ve gölü çok beğendiler bu takım çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. 4 ile 5 gün arasında burada misafir olacaklar ama bundan sonra gerek yarışmalarda gerekse kamp alanları olarak gölümüzü kullanacağız. Spor turizmine de katkıda bulunacağına inanıyorum hepinize teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir spor bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum.”

Türkiye’nin en güzel kürek parkurlarından birisine sahip olduklarına dikkat çeken Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı;”Adıyaman su sporları konusunda gerçekten çok iyi yerlere geldi. Bizde bu potansiyeli görünce aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölümüzde kürek sporuna ev sahipliği yaparak Milli Takım Güç Geliştirme Kampı ile sporcularımızı misafir ediyoruz. İnşallah bu kamptan sonra önümüzdeki aylarda Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu konuda gerekli görüşmelere başladık. Senenin 12 ayında kürek yapılmaya müsait olan Gölbaşı Gölümüzde harika bir tesis yapacağız. Projelerimiz ve bütçemiz de hazır. İnşallah gelecekte Türkiye’nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız” dedi.

Adıyaman’ın kürek sporu için harika bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Milli Takım Antrenörü Salih Yıldırım;”Dünyanın birçok yerinde gerek göl gerekse gölet olsun gezdim ancak Gölbaşı gölü kürek sporu için ilk 3'te sayabilirim. Bizim kürek sporunda istediğimiz şey rüzgâr ve dalga olmaması teknelerimi çok hafif en ufak dalga ve rüzgârda derece sapmaları oluyor. Sıfır rüzgârda çektiğin derece en iyi derecedir. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman ve Gölbaşı Gölü çok güzel çok beğendik. İnşallah bundan sonra bu bölgeye organizasyon aldırıp gerek yarışma gerekse kamp olsun valimizin ve kaymakamımız desteği ile yapmayı düşünüyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz Adıyaman'da inşallah kürekler çekilecek, sayın valimiz de çok güzel performans gösterdi verdiğim eğitimlerden biliyorum şuan şu çektiği kürek yaklaşık 8ile 10'uncu derste öğrenilecek eğitimi valimiz yarım saatte çekti öğrendi devam edeceğini söyledi. Türk gençlerinin kanında bir güç bir inatçılık var, kürek sporu da onu gerektiren bir şey, Adıyaman gençleri de burada gözlemlediğimize göre Adıyaman'da kürek çeken sporcularda üst sıralarda yer alacak potansiyele sahip bir şehir. Norveç'te sular 6 ay donuyor 6 ay açık sadece burada öyle bir durum söz konusu değil, her zaman suya inebilirsiniz sıcaklık çok yok nem yok, yani kürek için 10 üzerinden 10 puan” dedi.

Adıyaman’da ilk kez Kürek branşında Federasyon tarafından Milli Kamp düzenlendiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise şöyle konuştu:

“Adıyaman’dan Su sporlarında ve Kürek branşında gelecekte ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecek Milli Sporcuların yetişeceğine dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş:”İlimiz üç tarafı sularla çevrili bir yarımada konumunda bölgemizin en önemli su sporları merkezlerinden birisidir. Gazihandede Su Sporları Merkezimizde eğitim gören genç kürekçilerimiz bugün Türkiye’nin en büyük takımlarından Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları ile yarışlara katılarak önemli dereceler elde etmeyi başarmıştır. Bu hafta ilimizde Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölümüzde Kürek Milli Takımı sporcularımız bir hafta boyunca “Güç Geliştirme Kampı” ile kendilerini uluslar arası müsabakalara hazırlayacak. Bu kampta ilimizi temsilen iki sporcumuzun olması bizleri gururlandırmaktadır. Gelecekte ilimizde yüzlerce gencimizin başta Kürek olmak üzere farklı su sporu branşlarında müsabakalara katılarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Besni ve Kâhta ilçelerimizden sonra Gölbaşı İlçemizde su sporlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan ilimizde sadece kültür turizmi yapılmıyor. Bugün spor turizmi anlamında gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için ilimize on binlerce sporcu geliyor. Bütün büyük spor organizasyonlarının ilimize sağladığı katkıyı düşünecek olursak Adıyaman aynı zamanda spor turizmi anlamında bölgenin önemli illerinden biri olmuştur.”

İl Müdürü Fikret Keleş:”Ben bu organizasyonun ilimizde gerçekleşmesini sağlayan Kürek Federasyonu Başkanımız Erhan Ertürk’e, Adıyaman Valimiz Mahmur Çuhadar’a, Milli Takım Kampına ev sahipliği yapan Gölbaşı İlçesi Kaymakamımız İhsan Ayrancı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. ” dedi.

28 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Tabiat Parkı olan Gölbaşı Gölünde düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampına katılan 13 sporcuyu Milli Takım Antrenörlerinden Süheyl yılmaz ve Salih Yıldırım çalıştırıyor.