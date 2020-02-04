Güçlü bir vücut yapısına sahip olunması gereken kürek çekme sporu, en zorlayıcı dallar arasında yer alır. İnsan vücudunun sınırlarını zorlayacak kapasiteye sahip olan kürek sporu, buz hokeyinin ardından en zor oyundur. Üstelik pek çok kişinin bildiği aksine kollar yerine bacaklar daha fazla çalışır. Yaklaşık olarak %60-%70 kadar bacakların kürek çekme sporunda görev aldığını söylemek mümkün.

Hem olimpiyatlarda hem de üniversitelerarası oldukça saygın bir yere sahip olan bu spor, aynı zamanda egzersiz amaçlı günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor. Zira bireysel olarak vücut kaslarını çalıştırma noktasında ve dirençli kalabilmek için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kürek Çekme Sporunda Kullanılan Önemli Aletler ve Malzemeler Nelerdir?

Kürek çekme sporunu layıkıyla gerçekleştirebilmek için tüm aletler ve malzemeleri eksiksiz şekilde kullanılmalıdır. Zira zaten oldukça zorlu bir spor dalı olması sebebiyle, kullanılacak olan malzemeler kaliteli şekilde ayrıca konfor sağlamalıdır. Bu konuda ele alınacak belli başlı bazı standart alet ile malzemeler bulunuyor.

- Farklı tasarımlara sahip kürekler,

- Profesyonel ya da amatör yarış teknesi,

- Özel tasarım kürek aksesuarları,

- Amaca uygun tekne aksesuarları,

- Vücudu saran ve rüzgarı engelleyen özel giysiler,

- Özel güneş gözlüğü,

Tüm bunlar hem profesyonel hem de amatör şekilde kürek çekme sporunu gerçekleştirmek için mutlaka kullanılmaktadır.

Kürek Çekme Aşamaları Nelerdir?

Farklı alet ve malzemeler kürek çekme sporu için hazırlandıktan sonra belli aşamalar üzerinden bu spor yapılabilmektedir. Belirli bir senkronize ve düzen gerektiren bu sporu mutlaka eksiksiz şekilde ve doğru hareketler üzerinden yapmak gerekir. Bu bağlamda ele alınacak aşamaları şöyle sıralamak mümkün;

- Yakalama (Küreği çekmeye başlamadan önce alınacak pozisyon)

- Çekiş, (Ayaklardan başlamak suretiyle geriye doğru itme hareketi)

- Kürek sonu, (Vücudun ön tarafa doğru hareketinden önce kürek palasının yukarıya çıkması için el bileğine hafifçe aşağı doğru itme)

- Öne geliş, (Gergin olan kollar yavaş şekilde öne doğru itilirken, bacakları kıvırma pozisyonu)

Bu aşamalar belli bir tecrübe ile beraber bütünüyle doğru şekilde gerçekleştirilmelidir. Zira kürek çekme sporu yapılırken senkronize şekilde vücut kaslarının büyük çoğunluğu eşit oranda çalışır. Bu yüzden vücudun farklı noktalarına daha fazla yük bindirmemek için eksiksiz şekilde tüm aşamaların ele alınması gerekir.

Farklı Amaçlar Doğrultusunda Yapılan Kürek Çekme Sporu

Kürek çekme sporu değişik amaçlar doğrultusunda ele alınmaktadır. Özellikle dünya çapında hem olimpiyatlar hem de üniversiteler ile farklı ülkelerde yarış usulü kürek çekme sporu yapılır. Son dönemlerde ülkemizde de yaygın hale gelen spor dalı, aynı zamanda bireysel olarak da ele alınmaktadır. Özellikle fit kalmak ve kondisyonu daha güçlü hale getirebilmek için düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan eğlence amaçlı da kürek çekme sporu gerçekleştiriliyor. Zorlu kanyonlarda hem bireysel olarak hem de farklı yarışlar üzerinden eğlenceli bir vakit geçirme imkânı elde edilebilmektedir. Tabii bu gerçekleştirilirken herhangi bir tehlikeyle karşılaşmamak adına, mutlaka kaliteli alet ve malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Kürek Çekme Sporunun Tarihi

Şu an kayıtlarda olan en eski tarihlere göre 1500'lü yıllarda kürek çekme sporu İngilizler tarafından yapılmıştır. Özellikle İngiliz kayıkçılar farklı turnuvalar ve bahisler için bu spor dalını gerçekleştirmişler. Bu sayede kendi mesleklerini kullanmak suretiyle hem eğlenmiş hem de onu bir kazanca dönüştürmüşler.

1715 yılında ise İngiliz kayıkçılar bunu resmi bir turnuva haline getirerek insanların eğlenmesi için sergilemişlerdir. 19. yüzyılda ise ilk başta üniversitelerde başlayan turnuvalar zaman içerisinde olimpiyata kadar çıkmıştır. Günümüzde ise hem profesyonel ve amatör şekilde farklı amaçlar doğrultusunda, kaliteli aletler ile malzemeler üzerinden yapılmaya devam ediyor.