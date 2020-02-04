Kürek çekme aleti son yıllarda en çok tercih edilen spor ekipmanı olmaktadır. Spor yapmak ve sağlıklı bir bedene sahip olma konusunda son derece etkilidir. Özellikle de vücut yapma ve kas kütlesini arttırma noktasında kullanıcısına avantaj sağlamaktadır. Doğru ve etkili bir kullanım ile kişinin hedefine ulaşmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Kürek Çekme Aleti Nasıl Kullanılır?

Kürek çekme aleti doğru tekniklerle kullanılmalıdır. Etkili sonuç vermesi doğru kullanımı ile mümkün olmaktadır. Kürek çekme aleti kullanımında püf noktalar şu şekildedir.

1.Oturma Pozisyonu: Sırtın dik durması gerekmektedir. Kürek kulplarının tutulmasında ise başlatanların aşağıya bakacak şekilde olması gerekmektedir. Bu pozisyonda ileriye bakılmalı ve dik durulmalıdır.

2.Ayak Kayışlarının Ayarlanması: Ayak kayışları kişiye göre ayarlanmalıdır. Kayışlar bacakların alt kısmı ile hiza olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kürek çekme hareketi yaparken ayak topuklarının ayak yerleştirme plakasına tam olarak oturması gerekmektedir.

3. Hareket Yönü: Hareketi yaparken düz bir çizgi oluşturulması, verimliliği büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle de kürek çekme hareketi düz bir çizgi üzerinde yapılmalıdır.

4. Kürek Çekme Hızını Bulma: Sporcunun kendine uygun kürek çekme hızını belirlemesi gerekmektedir. Seri ve hızlı çekme yapılacağı gibi daha yavaş ve güçlü çekme de yapılabilmektedir. Bu tamamen sporcunun gücüne ve tercihine bağlıdır.

Kürek Çekme Aleti Hangi Kasları Çalışır?

Kürek çekme hareketi vücut geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Kas yapısını güçlendirerek kas kütlesinin artmasına yardımcı olmaktadır. Kürek çekme aleti kullanılarak, bacak kaslarını, omuz ve sırt kaslarını, karın kaslarını ve kol kaslarını büyük ölçüde çalıştırmaktadır. Ancak bütün kas sisteminin az da olsa çalışmasında etkili olmaktadır.

Bu kas grubunun güçlenmesini isteyenler için kürek çekme aleti kullanımı oldukça önemlidir. Bu kasların çalışması güçlü ve formda bir vücut oluşturma noktasında oldukça etkili olmaktadır. Hem profesyonel sporcular hem de sağlıklı olmak isteyen herkesin yapabileceği bir çalışma fırsatı sunmaktadır.

Kürek Çekme Kanat Yapar mı?

Kürek çekme hareketi ile bacak ve omuz kasları ciddi derecede çalışmaktadır. Kanat olarak ta bilinen omuz ve sırt kısmının çalışmasında kürek çekme hareketi büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu bölgede bulunan kasların çalışmasını arttırmaktadır. Bu çalışma ile sırt ve omuz yani kanat bölgesi kasları güçlenerek büyümektedir.

Kürek çekme aleti yardımı ile yapılan bu spor vücut geliştirme için ideal olmaktadır. Kanat yapmak kürek çekme hareketi mümkün olmaktadır. Kanat kaslarının güçlenmesi ve büyümesini destekleyen hareket olarak en çok tercih edilen spordur. Kürek çekme hareketi ile kanat yapımını çok daha kolay hale gelmektedir.

Kürek Çekme Aletinin Zayıflamaya Etkileri

Kürek çekme aleti spor yapmak isteyen herkesin kullandığı ekipmanlardan birisidir. Öncelikli olarak vücut geliştirmek ve kas kütlesini arttırmak isteyenler tercih etmektedir. Kürek çekme hareketi yaparak kasların hacim kazanması desteklenmektedir. Ancak sadece vücut yapmak için değil, zayıflamak için de etkili olmaktadır.

Kürek çekme aleti ile çalışmak kondisyon çalışma imkanı sunmaktadır. Ciddi oranda kalori yakımını destekleyen bir spordur. Kalori harcamayı arttırdığı için de yağ yakımını ve zayıflatmayı desteklemektedir. Aynı zamanda kasların güçlenmesini sağlayarak da zayıflatmayı hızlandırmaktadır. Kürek çekme hareketi ile çalışan bölgelerde yağ yakımı artmakta, kaslar gelişmektedir. Hem yağ yakarak zayıflanmakta, hem de kas geliştirerek kilo alımı önlenmektedir.