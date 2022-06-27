Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İslam dinindeki Ramazan Bayramı ile birlikte ikinci bayram olan Kurban Bayramı, bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinin bayram tatiline dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin süresini duyurdu.

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı için kısa bir süre kala tatil planları yapanlar resmi tatil günlerini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor?

2022 Kurban Bayramı'nda Arefe günü 8 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü, 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bayramın bitiş tarihi ise 12 Temmuz Salı günü olacak.

Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban ibadetinin hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kimler kurban kesmelidir?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.