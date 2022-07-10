Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı daha geldi. Günümüzde teknoloji sayesinde bir araya gelemediğimiz sevdiklerimizle anlamlı bir bayram mesajıyla da bayramlaşabiliriz. Sevdiklerinizi unutmadığınızı 2022 bayram mesajları ve sözleri ile gösterebilirsiniz. 4 gün sürecek Kurban Bayramı’nda sizler de mesajlarınızı sevdiklerinize mobil cihazlardan kolayca yollayabilirsiniz. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook gibi uygulamalardan bayram mesajlarını hızlı bir şekilde göndermeniz mümkün.

Duaların edileceği, büyük küçük herkesin birbirine iyi dilekleri göndereceği Kurban Bayramı için en özel mesajları yazımızda derledik. Bayram mesajları 2022, Kurban Bayramı resimli, en güzel, en anlamlı, özel, uzun-kısa, ayetli, dualı mesajlar ve kutlama sözleri ve detaylar haberimizde.

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 9 Temmuz'da idrak edilecek. 4 gün sürecek 2022 Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayram tatili, bayramın ilk günü olan 9 Temmuz'da başlayacak, 17 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı mesajları 2022 | Kurban Bayramı resimli, en güzel, en anlamlı, özel, uzun-kısa, ayetli, dualı mesajlar ve kutlama sözleri

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

En içten dileklerim ile Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile!

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. İyi bayramlar...

Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere... En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar. İyi bayramlar dilerim.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi... Bir güzel söz de güzelleştirir insanları... Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun.

Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Ey dost! Bedenen ayrı olsak da bil ki aklımdasın, adını dualarımdan eksik etmem. Sevdiklerinle ve ailenle mutlu bir bayram dilerim...

Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun...

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun.

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

Kurban Bayramı'nız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun…

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun… İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, bin bir duan kabul ve bayramın kutlu olsun...

Bir bayramı daha birlikte görmeyi nasip eden yaradana şükrederken kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerim. Herkesin kestiği kurbanların kabul olması dileğiyle, Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah`tan temenni ediyorum.

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim.

Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Büyük milletimize, İslam alemine, barışa ve dayanışmaya her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

En Güzel Bayramların En Güzel Anıları Sadece Bugün değil Her gün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah”a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.