Kurbağalama yüzmede Emre Sakçı’dan 19 yıl sonra bir ilk

Yüzmede dün tarihi bir başarıyla gururlandık. İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre Sakçı, yarı finalinde 26.07’lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi. Emre Sakçı, finalde 25.82’lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre’nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye’nin kazandığı ilk madalya oldu. Emre bu başarısıyla erkeklerde 19 yıl sonra madalya sevinci yaşamamızı sağladı.

Yarışı 25.51’lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84’lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

İlkleri başardı

2018 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda kurbağalamada final yüzen ilk Türk sporcu unvanını alan Emre Sakçı, madalya kazanan 6. Türk yüzücü oldu. Derya Büyükuncu’dan sonra madalya alan ikinci erkek yüzücü olan Emre, havuzda kazandığımız ikinci gümüş madalyayı getirdi. Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda Türkiye’nin 4., erkekler kategorisindeki ise 3. madalyasını kazandırdı.

Öte yandan dün yarı finale çıkan Ümitcan Güreş erkekler 100 metre kelebekte finale kaldı. Milli sporcu bugün TSİ 21.34’te madalya için havuza girecek. Dün yarışan 3. sporcumuz olan Ekaterina Ivanova Avramova da kadınlar 100 metre sırtüstünde yarı finale çıksa da finale kalamadı.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası´nda 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında özetle şu ifadelere yer verdi: 25.82’lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre’nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.