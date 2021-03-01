Çay saatlerinin vazgeçilmeyen ürünü olan, çok sevilen ve yapımı oldukça kolay olan; tuzlu, tatlı, meyveli, çikolatalı olmak üzere birden fazla türü olan kurabiye yapımının bilinmesi gereken bazı ayrıntıları vardır. Kurabiyeler yapılırken, pişirme derecesi, pişirme süresi gibi etkenler kurabiyelerin tadı açısından oldukça önemli hususlardır. Kurabiyenin yapılış ve hazırlanış kısmı oldukça kolaydır ancak kurabiyelerin ağıza dağılması, çıtırlık kazanması adına pişirme süresi oldukça önemli bir husustur.

Kurabiye kaç derecede, kaç dakikada pişer?

Kurabiyenin türüne göre pişirme süresi ve derecesi farklı olabilir. Kurabiyelerin ağızda dağılan ve yumuşak bir formda olması isteniyor ise, kurabiyeler 180 derecelik bir ısıda ve önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirilebilir. Ancak kurabiyeler daha çıtır ve sert bir formda olması isteniyorsa 200 ile 220 derecede önceden ısıtılan fırında 15 ile 20 dakika arasında pişirmek doğru olacaktır. Tarifin alındığı yerdeki bilgilerin doğru bir şekilde uygulanması da kurabiyelerin lezzetli olması adına önemli olacaktır.

Ev kurabiyesi nasıl hazırlanır?

Ev kurabiyesi hazırlamak için gereken malzemeleri hazırlamak yeterli olacaktır. Ardından aşağıdaki tarif gibi kurabiyeleri hazırlamak mümkündür. Ev kurabiyesi hazırlamak için;

- Oda sıcaklığında bekletilmiş olan tereyağı ile pudra şekeri elle yoğurup güzel bir şekilde karışması sağlanmalıdır.

- Daha sonra karışıma bir yumurtanın tümü ve bir yumurtanın yalnızca beyazı ilave edilmelidir. Yumurtanın geri kalan sarısı ise kenara ayrılmalıdır.

- Bütün bu işlemlerden sonra kalan bütün malzemeler ilave edilmeli ve kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene dek yoğurmaya devam edilmelidir.

- Hamur arzu edilen bir kıvama geldiği zaman, bir fırın tepsisi içerisine yağlı kağıt serilmelidir. Hamurdan arzu edilen boyutta parçalar kopartılarak el ile yuvarlamak ve hafifçe bastırarak tepsiye yerleştirilmelidir.

- Bu biçimde bütün hamur şekillendirilerek, tepsiye dizilmelidir.

- Daha sonra kenara ayrılan yumurta sarısı, bir fırça desteği ile kurabiyelerin üstüne tek tek sürülmelidir.

- Önceden ısıtılan fırın içerisinde 200 derecede yaklaşık olarak 20 dakika pişirilmeli ve ılık bir hale gelince ise servis edilmelidir. Bu şekilde ev kurabiyesi afiyet ile tüketilebilir.

Ev kurabiyesi için gerekli malzemeler nelerdir?

Ev kurabiyesinin yapılabilmesi adına gereken malzemeler doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Ev kurabiyesinin yapımı adına gerekli malzemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- 2 paket vanilya,

- 2 paket kabartma tozu,

- 2 tane yumurta,

- 4 su bardağı un

- 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı,

- 1 çay bardağı yoğurt,

- 1 çay bardağı sıvı yağ,

- 2 çay bardağı pudra şekeri,

- 1 tane limon kabuğu rendesi.

Ev kurabiyesi için bazı püf noktalar

Ev kurabiyesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Ev kurabiyesi hamurunun kulak memesi yumuşaklığında ve kıvamlı bir şekilde olması adına, kullanılacak olan tereyağının oda ısısında olması gerekmektedir. Bununla beraber bütün malzemeler birbirine karışana kadar güzel bir şekilde yoğurulması oldukça önemli bir husustur. Hamur içerisine limon kabuğu rendesi ya da portakal kabuğu rendesi konulabilir. Kişi damak tadına göre kuru üzüm veya ceviz eklemesi de yapabilir. Kurabiye hamuru yoğurması bitirildiği zaman ele yapışmaması gereklidir. Buna göre hamura un ilavesi yapmak doğru olacaktır.

Kurabiye yapılışında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

- Öncelikle kurabiye hazırlanırken, hangi malzemeler kullanılacak ise malzemelerin tümünün oda sıcaklığında olmasına dikkat etmek oldukça önemlidir.

- Kurabiyenin yumuşak ve ağızda dağılan bir formda olması arzu ediliyorsa, kullanılacak margarin veya tereyağı ilk önce eritilmeli ve daha sonra soğumaya bırakılmalıdır.

- Kurabiyenin yapımında kullanılacak olan un, kabartma tozu ve vanilya bir elek desteği ile elenmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Bu şekilde kurabiye hamurunda topaklanma olmayacaktır.

- Ağız içerisinde dağılan kurabiyelerin yapılması adına hamurun kulak memesi kıvamında olması yeterli olacaktır. Hamura eklenen fazla un, kurabiyenin daha sert olmasına neden olacaktır.

- Kurabiyelerin doğru bir şekilde pişirilmesi adına fırın kesinlikle önceden ısıtılmalıdır.

- Kurabiyelerin daha uzun ömürlü olmaları adına kurabiyenin hamuruna birkaç damla kadar soda dökmek önemlidir. Soda, hem kurabiyelerin ömrünü uzatır hem de uzun süre taze kalmasını sağlar.

- Kurabiyelerin lezzetini tam almak için hazırlanan hamur, yarım saat buzdolabında bekletilebilir.