Kupaya bir kala

Koronavirüs salgını öncesine kadar ligde zirvenin en büyük favorisi olan Karadeniz ekibi, ara sonrasında düşüşe geçmiş ve şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Bu nedenle Fırtına'da artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sezonu hâlâ 2 kupa (Türkiye Kupası ve Süper Kupa) ile kapatma şansını elinde bulunduran Bordo-Mavililer, bu akşam finalde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

2013'te kaybetmişti

21.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. En son 2009-2010 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi devirerek bu kupaya uzanan Trabzonspor , 10 sene sonra hasretini dindirmeye çok yakın... 2013'te yine finalde Fenerbahçe ile kapışan ancak bu kez kupayı Sarı-Lacivertliler'e kaptıran Fırtına, bu akşam Alanya'yı yenerek Türkiye Kupası şampiyonluğuna 10. kez ulaşmayı hedefliyor.

Sörloth & Cisse

Ligde attığı 24 golle krallık tacını takan Sörloth, kupada da bir gol daha atması halinde Erzurum'lu Oltan Karakullukçu (7) ve Denizli'li Estupinan'la (7) beraber krallık yaşayacak. 22 golde kalarak ligde krallığı Sörloth'a kaptıran Senegalli forvet Cisse bu akşam atacağı gol veya gollerle kupayı takımına kazandırmak istiyor.