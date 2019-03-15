KupaVoley sahibini buluyor

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, takım kaptanları; Paulo Bravo (Arkas), Ulaş Kıyak (F.Bahçe), Selçuk Keskin (G.Saray), Burutay Subaşı (Halkbank), Özkan Hayırlı (İstanbul BŞB.), Halil İbrahim Yücel (M.Milli Piyango), Dmitrii Bahov (Tokat Plevne), Farhad Ghaemi (Ziraat Bankası) katıldı.

‘Yapabileceğini biliyorsun’

Toplantı ayrıca,, AXA Sigortanın “Yapabileceğini biliyorsun” kampanyası kapsamında hazırladığı ve voleybolun efsane isimlerinden Neslihan Demir Güler’in yer aldığı reklam filmi de ilk kez gösterildi.