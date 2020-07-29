Kupanın primi: 100 bin TL

Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıkma başarısı gösteren Alanyaspor’da zaferin primi açıklandı. Neva Outlet Genel Müdürü Ali Kemal Sözen, “Firma olarak Alanya'mızın tanıtımı ve sosyal hayatına katkı yapmayı her zaman kendimize ilke edindik. Alanyaspor'umuz da şehrimizi büyük bir başarı ile temsil ediyor. Buna kayıtsız kalmak istemedik. Kupayı kazanmamız halinde takımımıza 100 bin TL prim vermeye karar verdik” diye konuştu.