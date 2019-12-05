Kupanın golcüsü Yevhen Seleznov

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor'un deneyimli golcüsü Yevhen Seleznov, kupada daha fazla forma şansı bulurken oynadığı 3 kupa maçında da gol sevinci yaşadı.

Bursaspor’un sezon başında kadrosuna dahil ettiği deneyimli santrfor Yevhen Seleznov, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında lige kıyasla daha fazla süre aldı. Bursa temsilcisinin şu ana dek oynadığı 3 kupa maçına da ilk 11’de başlayan Ukraynalı golcü, bu 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Muğlaspor’a karşı birer gol ve asist ile yıldızlaşan 34 yaşındaki santrfor, Bayburt İl Özel İdare Spor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanlarında da gol sevinci yaşadı.

TFF 1’inci Lig’de şu ana dek 13 hafta geride kalırken 164 dakika süre alan Seleznov, kupa maçlarında ise toplamda 264 dakika forma giydi. Ligdeki 8 maçında da birer gol ve asist kaydeden Ukraynalı golcü, toplamda ise bu sezon çıktığı 11 maçta 428 dakika sahada kaldı. Seleznov, bu süreçte ise 4 gol ve 2 asist ile oynadı. Ukraynalı oyuncu, son Erzurumspor deplasmanında da son anlarda attığı golle takımının tur için umutlanmasını sağladı.

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