Kupaların sonu kovulmak

Almanya Ligi’nde son şampiyon Bayern Münih, geçtiğimiz hafta Frankfurt’a 5-1 yenildi ve bu ağır mağlubiyet, teknik direktör Niko Kovac’ın sonunu getirdi. Bayern, Kovac’ın eski takımı karşısında alınan farklı yenilgi sonrası 48 yaşındaki hocanın görevine son verirken, Hırvat çalıştırıcıya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Geçen sezon takımın başına getirilen ve 65 maçta 45 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi alan Kovac, bu süreçte Almanya Ligi’ni, Almanya Kupası’nı ve Almanya Süper Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. Kovac’ın yerine ise adaylar da hemen yazıldı.

1 numaralı ismin Juventus’un eski hocası Max Allegri olduğu konuşulurken, Bayern’in teknik direktörlük koltuğu için birçok ismin adı geçiyor. Allegri’nin yanı sıra Jose Mourinho, Ralf Rangnick, Mauricio Pochettino, Arsene Wenger ve Laurent Blanc’ın diğer adaylar olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.