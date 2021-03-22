AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkasspor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım Fenerbahçe HDI Sigorta oldu. Sarı-Lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde Ziraat Bankkart’ı 25-21, 25-16, 23-25, 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü-Final'e yazdırdı. Fenerbahçe bu galibiyetle rövanşı da aldı. Kanarya geçen hafta, normal sezonun liderini belirleyecek maçta Ziraat'la karşı karşıya gelmişti. Ankara temsilcisine yenilerek zirve koltuğunu kaybeden Sarı-Lacivertliler Kupa Voley'de rakibine geçit vermedi.