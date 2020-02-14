Kupada yarı final zamanı

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final heyecanı, bugün Ankara’da başlayacak. Günün ilk kapışmasında çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atarak Euroleague ve lig lideri Anadolu Efes’i deviren Darüşşafaka Tekfen ile TOFAŞ’ı geçmeyi başaran Galatasaray Doğa Sigorta 17.30’da kozlarını paylaşacak. Bir diğer mücadelede ise Pınar Karşıyaka’yı yenen Türk Telekom ile Teksüt Bandırma karşısında aldığı galibiyet ile adını Dörtlü Final’e yazdıran Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak.

İki mücadelenin sonucunda ise finalistler belli olacak. Şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma ise 16 Şubat Pazar günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Tüm maçlar, Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.