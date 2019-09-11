Kupada Manisa derbisinde gülen taraf Turgutlu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda iki Manisa ekibinin karşılaştığı maçta Turgutluspor, deplasmanda Manisaspor’u 2-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

11 Eylül 2019, Çarşamba 18:46 Son Güncelleme:
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Kupada Manisa derbisinde gülen taraf Turgutlu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Manisaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Turgutluspor, adını 3'üncü tura yazdırdı. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor, 18'inci dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatör futbolculardan kurulu kadroyla mücadele eden Manisaspor, 46'ncı dakikada 15 yaşındaki Bilal'nin golüyle beraberliği yakaladı. Konuk ekipte 86'ncı dakikada sahneye çıkan Onur, takımına turu getirdi.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Barış Sun (xx), Çağrıcan Pazarcıklı (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Mert (xx), Okan (x) (Dk. 46 Bilal xxx), Bayram (x), Mehmet Can (xx), Atakan (xxx), Enes (x) (Dk. 46 Ayhan xx), Barış (xx), İlkay (x), Fatih (xx), Vahap (x) (Dk. 70 Ferit x)

TURGUTLUSPOR: Can (xx) - Hayrullah (xx), Muhammed (xx), Kadir (xxx), Alperen (xx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 86 Emre), Sezer Batuhan (xx), Güner (xxx), Ferhat (xx), Hüseyin (x) (Dk. 65 Onur xxx)

GOLLER: Dk. 18 Mustafa, Dk. 86 Onur (Turgutluspor); Dk. 46 Bilal (Manisaspor)

SARI KART: Güner (Turgutluspor) 

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