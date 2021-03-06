Ankara ve Bursa’da oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Arkas Spor, Tokat Bld. Plevne, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

A ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarının ardından ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları çeyrek finale yükselmişti.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe HDI Sigorta – Ziraat Bankkart

Spor Toto – Altekma

Arkas Spor – Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank – Tokat Bld.Plevne

Çeyrek final karşılaşmalarının maç programı daha sonra Federasyon tarafından açıklanacak.