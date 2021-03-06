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Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde bugün oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

06 Mart 2021, Cumartesi 20:26 Son Güncelleme:
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Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ankara ve Bursa’da oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Arkas Spor, Tokat Bld. Plevne, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

A ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarının ardından ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları çeyrek finale yükselmişti.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe HDI Sigorta – Ziraat Bankkart

Spor Toto – Altekma

Arkas Spor – Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank – Tokat Bld.Plevne

Çeyrek final karşılaşmalarının maç programı daha sonra Federasyon tarafından açıklanacak.

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