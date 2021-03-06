Ankara ve Bursa’da oynanan erteleme karşılaşmalarının ardından, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Arkas Spor, Tokat Bld. Plevne, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.
A ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarının ardından ise Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart takımları çeyrek finale yükselmişti.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe HDI Sigorta – Ziraat Bankkart
Spor Toto – Altekma
Arkas Spor – Galatasaray HDI Sigorta
Halkbank – Tokat Bld.Plevne
Çeyrek final karşılaşmalarının maç programı daha sonra Federasyon tarafından açıklanacak.