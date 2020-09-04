Kupa Voley’de 4 takım çeyrek finalde

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale çıkan 4 takım belli oldu. A ve D Grubu’nu ilk iki sırada bitiren Fenerbahçe, Altekma, Spor Toto ve Ziraat Bankkart son 8 takım arasına girdi. Diğer 4 takım ise B ve C Grubu’nda oynanacak erteleme maçları sonrası belli olacak. Voleybolda yeni heyecan ise Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de bugün başlayacak.

Günün programı şöyle;

A GRUBU: 16.00 Nilüfer-PTT, 18.30 Vakıfbank-İlbank,

B Grubu: 14.00 Aydın-Karayolları, (TRTSpor 2) 16.30: Eczacıbaşı-Kuzeyboru (TRTSpor 2),

C Grubu: 18.30 THY-Beşiktaş

D Grubu: 12.00 G.Saray-Çan Kale (TRTSpor 2).