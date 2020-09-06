Kupa Voley kadınlar kategorisinde 6 çeyrek finalist belli oldu

Ankara, Bursa ve İstanbul’da oynanan karşılaşmaların ardından A,B ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan VakıfBank, PTT, Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru, Galatasaray HDI Sigorta ve Çan Gençlik Kale Spor takımları, AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükselecek diğer takımlar, C Grubu'nda oynanacak erteleme karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)

Eczacıbaşı VitrA - Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt: 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

Karayolları - Kuzeyboru: 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

PTT - İlbank: 3-0 (25-14, 25-22, 35-33)

Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-22, 32-30, 25-17)