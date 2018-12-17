Kupa Voley erkekler kategorisinde kuralar çekildi

2018-2019 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada 5 ile 12'nci sıra arasında yer alan sekiz takım, bugün Ankara Volley Hotel toplantı salonunda gerçekleşen, "2018 -2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi" kura çekimi sonucunda eşleşti.

Kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksü, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada, Voleybol Efeler Ligi'nde birinci devreyi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Halkbank, Maliye Piyango, Galatasaray ve Arkas Spor, direkt final müsabakalarına katılacak. Ligde 5 ila 12. sıralardaki takımlar ise birbirleriyle eşleşti.

Kupada ilk maçlar, 22-23 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise 26-27 Aralık tarihlerinde oynanacak. İlk maçlar, puan sıralamasında altta yer alan takımın sahasında yapılacak. İki maç sonunda puan eşitliği olursa, 15 sayılık altın set uygulaması, finallere kalacak takımı belirleyecek. Kupada final maçları ise TVF tarafından daha sonra açıklanacak bir kentte, 15-17 Mart 2019 tarihlerinde organize edilecek.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor

Jeopark Kula Belediyespor-Fenerbahçe

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediyespor

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası

DHA