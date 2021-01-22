Kupa Vestel Fortnite Turnuvası fikstürü açıklandı

Türkiye’de Espor’un gelişmesine büyük katkıda bulunan Vestel’in düzenlemiş olduğu Kupa Vestel Fortnite turnuvasının grup karşılaşmaları başlıyor.

Yoğun başvurunun gerçekleştiği herkes tek formatında oynanacak Kupa Vestel Fortnite turnuvasının grup karşılaşmaları bugün başlıyor! 21 – 22 Ocak tarihleri arasında oynanacak grup elemelerinin ardından 23 Ocak Cumartesi günü de Büyük Final ile şampiyon belli olacak. Kıyasıya Kupa Vestel Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kupa Vestel yayınları başladığında anında haberdar olmak istiyorsanız Vestel’in Twitch ve YouTube kanallarını takip edip yayın bildirimlerini açabilirsiniz.

Aşağıdaki linki ziyaret ederek Kupa Vestel Fortnite maç saatlerini ve eşleşmeleri görebilirsiniz.

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