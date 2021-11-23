Esporseverleri yepyeni bir heyecana dahil eden ve 80.000₺ ödül havuzu, Papara Metal Card sürprizleri ile duyurulan Kupa Papara, Eylül ayı itibariyle başlamıştı.

Her ay gerçekleşecek olan turnuvalar serisinde birbirinden farklı oyunlar yer alacağını geçtiğimiz süreçte paylaşan Papara, Eylül ayında FIFA 21, PUBG ve PUBG Mobile oyunları ile karşımıza çıkmış, ve daha sonrasında bu serüven, ZULA ve Mobile Legends: Bang Bang mücadeleleri ile devam etmişti.

Ekim ayının ardından vitesin arttığı Kupa Papara mücadelesinde bir sonraki turnuva PUBG Mobile adasında gerçekleşecek!

30.000 TL ödül havuzu!

Kasım ayı sonunda başlayacak olan Kupa Papara PUBG Mobile mücadelesi için kayıtlar başladı. Aralık ayında final canlı yayınları ile izleyicilerle buluşacak olan ve 30.000₺ ödül havuzu yer alan Kupa Papara PUBG Mobile turnuvasına katılmak için son gün 28 Kasım!

30 Kasım tarihinde Kupa Papara adası üzerinde PUBG Mobile uçağı havalanacak. Grup elemelerinin ardından turnuvanın final aşaması ise, 25-26 Aralık tarihlerinde saat 19:00’da başlayıp iki gün boyunca canlı olarak twitch.tv/kupapapara ekranlarına gelecek.

Şampiyonların madalyası: Papara Metal Card

Papara hesabı olup turnuvaya dahil olan herkesin katılabileceği Papara Metal Card çekilişine PUBG Mobile’da Aralık ayı finallerinde ilk 3’e girmeyi başaranlar da katılabilecek. Papara Metal Card, Türkiye’nin ilk ve tek ön ödemeli metal kartıdır.

Kayıtlar kupapapara.com’da!

Kupa Papara serüvenine katılmak ve amansız mücadelenin yanı sıra ödüllerin ve avantajların sahibi olmak istiyorsan durma, kupapapara.com adresine gir ve hemen kayıt ol! Papara’daki yüzlerce işlemde olduğu gibi turnuvaya katılmak da tamamen ücretsiz.