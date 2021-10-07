Kupa Papara Ekim ayında da devam ediyor

Espor tutkunlarını yeni bir serüvene dahil eden ve 80 bin 000 TL ödül havuzu, Papara Metal Card sürprizleri ile duyurulan Kupa Papara, her ay gerçekleşecek olan turnuvalar serisinde birbirinden farklı oyunlar yer alacağını geçtiğimiz süreçte espor severler ile paylaşmıştı. İlk olarak FIFA 21, PUBG ve PUBG Mobile ile büyük maceranın başladığı Eylül ayında, Kupa Papara’nın ilk şampiyonları belli oldu.

Yılın son FIFA 21 turnuvasında kıyasıya mücadelenin galibi, 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Batuhan Narin oldu. Yeşil sahaların şampiyonunun yanı sıra, PUBG ve PUBG Mobile turnuvalarında ise Papara SuperMassive Blaze rüzgarı esti. PUBG adasının şampiyonu, hem bilgisayar hem mobil platformlarda Papara SuperMassive Blaze oldu ve dev ekip, Kupa Papara Eylül ayını iki şampiyonlukla sonlandırdı.

Ekim ayında ise farklı oyunlarda karşımıza çıkacak olan Kupa Papara, birçok farklı platformda ve oyunda mücadele eden esporculara kapılarını açmayı hedefliyor. Toplamda 13.000₺ ödül havuzunun yer alacağı Kupa Papara Ekim ayı, Zula ve Mobile Legends: Bang Bang oyunları ile karşınızda!

5’e 5 FPS mücadelesinin ekrana geleceği ve 6 bin 500 TL ödül havuzunun yer aldığı Zula turnuvasında 14-15 Ekim tarihlerinde elemeler oynanacak. Turnuvanın finali 16 Ekim saat 19.00’da twitch.tv/kupapapara adresinden ekranlara gelecek. Zula mücadelesine dahil olmak için son kayıt günü ise 12 Ekim.

MOBA severler için yepyeni bir soluk olan ve mobilde MOBA heyecanını yaşatan Mobile Legends: Bang Bang de Kupa Papara Ekim ayının bir parçası! 6.500₺’nin yanı sıra 50.000 oyun içi elmas ödül havuzu bulunan ve 20-22 Ekim tarihlerinde elemelerin oynanacağı turnuvanın finali, 23 Ekim saat 18.00’de canlı olarak yine twitch.tv/kupapapara ekranlarında olacak. Canlı yayında izleyicileri de toplamda 10.000 oyun içi elmas çekilişleri bekliyor! Mobile Legends: Bang Bang turnuvası için son kayıt 18 Ekim’de!

Papara Metal Card ödülü

Yıl sonuna kadar yeni turnuvalarla devam edecek Kupa Papara’nın Eylül ayında duyurulan büyük sürprizi ise “Papara Metal Card” ödülleri ve çekilişleri olmuştu. Turnuvaya katılan ve Papara hesabı olan herkesin “Papara Metal Card” çekilişine katılabilmesinin yanı sıra, Zula ve Mobile Legends: Bang Bang oyunlarında Ekim ayında ilk 3’e girmeyi başaran ekipler Türkiye’nin ilk ön ödemeli metal kartının sahibi olacak.