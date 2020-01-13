Kupa maçında iki oyuncu yok

Kampın son günlerinde sakatlanan iki isim Jeremain Lens ve Adem Ljajic, Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanacak olan Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Sağlık ekibinin tedavilerini tüm hızıyla sürdürdüğü iki futbolcunun kupada riske edilmeyecekleri bildirildi. İki futbolcunun, tedaviye verecekleri cevaba göre hafta sonu başlayacak olan Süper Lig’in ikinci yarısındaki Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceklerine karar verilecek.