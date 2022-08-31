Kupa maçı öncesi döner krizi!

Aşırı sağ eğilimli Danimarka Halk Partisi ve Parlamento eski başkanı Pia Kjaersgaard, Aarhus AGF’ye ait Ceres Park Stadyumu’nda döner satılacak olmasına sert tepki gösterdi. Pia Kjaersgaard, Danimarka statlarında geleneksel olarak domuz sosisi satıldığını belirterek, döner satılmasının “birbirimizin yemeklerini yiyemediğimiz ve göçmen kulüplerin olduğu paralel bir toplum entegrasyona zarar verir” tanımlamışıyla Türk kulübüne karşı boyun eğme anlamına geldiğini söyledi.

Vatanspor ise esprili bir davetle Pia Kjaersgaard’ı maça davet ederken, bunun çocuksu bir tepki olduğunu ve gerekirse stat kapısında bir imamın kendisin karşılayabileceğini belirtti. Türk kulübü ayrıca ev sahibi olduğu karşılaşmada kendilerine ait A tribünü önünde döner ve köfte satılacağını, isteyenlerin statta sosis de yiyebileceğini duyurdu. Daveti önce reddeden Kjaersgaard, yerel medyaya “Bunu düşündüm ve böyle bir daveti kaçırmak istemiyorum. Beni davet ettiler, beni karşılayacaklar ve birkaç keyifli saat ve bu insanlarla iyi bir tartışma bekliyorum” açıklaması yaparak davete icabet edeceğini söyledi. Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus takımı olan Vatanspor, davetin ırk ve milliyetten bağımsız yapıldığını belirtti.

Danimarka Süper Lig kulübü Aarhus AGF, kupa maçında ev sahibi olan Vatanspor’un sahasının yeterli seyirci kapasitede olmaması ve güvenlik nedeniyle kendi stadı 20 bin kişilik Ceres Park Stadı’nı hiçbir ücret talep etmeden büyük bir jest yaparak tahsis etmişti.

Kaynak: Milliyet





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