Kupa kadınlara ödül erkeklere!

Fransa’da Ballon d’Or ödül töreninde sunucu Martin Solveig, ilk kez kadınlara verilen ödülü kazanan Ada Hederberg’e, “Twerk (Kalça dansı) yapar mısın?” sorusu ile bir skandala imza atmıştı.

Bu olayın ardından 2018 Kadınlar Libertadores finalinde Santos’u yenerek mutlu sona ulaşan Atletico Hulia bir şok yaşadı. Hulia Kadın Takımı’nın kazandığı 55 bin Dolarlık (293 bin TL) ödül, erkek takımına aktarıldı. Takımın önemli oyuncularından Yoreli Rincon ise olayla ilgili “Şampiyonuz, paramızı alamıyoruz. Kolombiya böyle bir yer!.. Kadın futboluna değer verilmeyen, başarılarımızın karşılığını alamadığımız bir yer” dedi.