Kupa finali öncesi başkanlardan dostluk mesajı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın karşı karşıya gelecek olan Kayserispor ile Sivasspor 'un başkanları Berna Gözbaşı ve Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. İki ekip arasında oynanacak finali Anadolu futbolunun zaferi olarak değerlendiren Mecnun Otyakmaz, "Sivas'ta da ligin son maçında Berna hanımla beraberdik. Kayserispor ile güzel bir karşılaşma oynadık. Orada duygu ve düşüncelerimizi ifade etmiştik. Anadolu futbolunun bir zaferi olarak düşünebiliriz bu final karşılaşmasını. Kayserispor da bizden çok daha önemli camiaları eledi. Çok başarılı geldiler. Biz de önemli rakiplerle oynadık ve finale çıkmayı başardık. Tekrar söylüyorum; Anadolu futbolunun bir zaferi olduğunu düşünüyorum. Hak edenin kazanacağı bir karşılaşma diliyorum" açıklamasını yaptı.

"İki şehrin arasında bir husumet söz konusu değil"

Otyakmaz, iki takım taraftarları arasında geçmişte üzü olaylar yaşandığını ve bunların geride kaldığını ifade ederek, "Geçmişte yaşanmış birtakım üzücü olaylar var. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Her karşılaşmada olabilecek, ufak tefek olayların neticesinde çıkan izdihamdan dolayı maalesef kaybettiğimiz 41 futbol şehidi var. Tabii ki üzücü olaylar. Her statta olabilecek bir şey ama bunun sonu facia ile biten bir olay oldu. Dolayısıyla iki şehrin arasında bir husumet söz konusu değil. Maalesef hatırlamaktan mutlu olmadığımız bir anı olarak geçmişimizde kaldı. Kayserispor ve Sivasspor, rakip olmakla birlikte ebedi dostlardır. Bu dostluk ilelebet devam edecektir. Başkanımızla ve bundan önceki başkanlarla çok iyi diyaloglarımız vardı. Bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Rıza Çalımbay açıklaması

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takım taraftarlarını da maça davet ederek, "Taraftarların maça ilgi göstermelerini istiyoruz tabii ki. Perşembe günü 21.45'te olması, ertesi gün mesai günü olması biraz taraftarımızı zorlayacak diye düşünüyorum. Ama hem Kayserispor hem de Sivasspor taraftarlarını, Türk futboluna güzel bir anı bırakmak için, fair-play çerçevesi içinde güzel bir futbol neticesinde güzel sonuçlanacak bir karşılaşmaya şahit olmaları için maça davet ediyoruz" dedi.

Mecnun Otyakmaz, gelecek sezon Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Berna Gözbaşı: "İki komşu şehrin final oynamasından çok mutluyuz"

İki takıma da başarılar dileyerek sözlerine başlayan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Ben Sivas'ta ifade etmiştim. Anadolu'da iki komşu şehrin çok güçlü rakipleri eleyerek Türkiye Kupası'nda final oynamasından çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Anadolu takımları olarak bunu yapabildik. İnşallah yarın iki takım açısından da barış içinde geçen ve hak edenin kazandığı bir final maçı olur. İnsanlar bu maçı, şimdiye kadar olduğu gibi futbol keyfi alarak izlerler. Ben Sivasspor'a başarılar diliyorum" dedi.

"Bu maçı şehitlerimizin anısına oynayacağız"

Final müsabakasını geçmişte yaşanan olaylarda hayatını kaybeden taraftarlar için oynayacaklarını dile getiren Gözbaşı, "Biz başkanımızla da konuştuk. Bu maçı şehitlerimizin anısına oynayacağız. Bunu birkaç kez söyledim. Büyük takımların olmadığı 3 sezon var. 4'üncüsünde olmaktan camiam adına çok gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

"İnşallah huzur içinde geçen bir maç olur"

Gözbaşı, 14 yıl aradan sonra final oynayacaklarını vurgulayarak, "Sivasspor taraftarları İstanbul'da ezici çoğunlukta ama ben yine İstanbul'da yaşayan bütün hemşehrilerimizi bu güzel karşılaşmayı seyretmeye davet ediyorum. İnşallah huzur içinde geçen bir maç olur. Biz birbirimize 2 saat mesafede bir şehiriz ama kupa finalinin İstanbul'da olmasını da anlıyoruz. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nin de finali burada oynanacak. İnşallah taraftarlarımız bu akşam yola çıkacak. Kazasız, belasız gelsinler, en büyük duam o" dedi.

İSTANBUL (İHA)