Kupa canavarı Real Madrid

İspanya Ligi La Liga’da Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 yenerek, bitime 1 hafta kala 86 puanla, ezeli rakibi Barcelona’nın 7 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Osasuna’ya sahasında 2-1 kaybeden Barcelona’dan salgın sonrası zirveyi ele geçiren ve bu süreçte 10’da 10 yapan Los Galacticos, tarihinde 34. kez mutlu sona ulaştı. Başarının en büyük mimarlarından biri çok da uzun olmayan hocalık kariyerinde inanılmaz noktalara ulaşan ve bunu sadece Real Madrid’de 5 yıl içerisinde yapan Zinedine Zidane’dı. 2016-18 yıllarında Real’de çalıştıktan sonra görevi bırakan Zidane, İspanyol devinin geçen sezon aldığı kötü sonuçlar sonrasında Mart ayında yeniden hocalığa getirilmişti.

Ramos’tan büyük övgü

Kısa sürede takımı toparlamayı başaran Fransız teknik adam, son iki sezonun şampiyonu Barcelona’nın La Liga’daki egemenliğine son verip 2017’den sonra bir kez daha ligi zirvede bitirdi. Kulüp tarihinin en başarılı hocası Miguel Munoz, 15 senede 14 kupa kazanırken, Zidane sadece 3.5 senede Los Galacticos’taki 11. kupasına ulaştı. Pandemi sonrası oynadığı 10 maçı da kazanıp şampiyonluğa ulaşan Zidane, “Başarıda elbette benim de bir rolüm vardır ancak en önemli rol, oyunculardaydı. İnanılmaz bir performans gösterdiler. Onlarla gurur duyuyorum” dedi. Takım kaptanı Sergio Ramos ise hocası için “Zidane, sanki bir azizin ellerine sahip. Dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Ona ve yaptıklarına inanıyoruz. O, eşsiz biri" yorumunu yaptı.

Bale’le dalga geçildi

Real Madrid’in varlığı ile yokluğu bir olan yıldızı Gareth Bale, salgın sonrasında da yaptığı hareketlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Zidane’ın yedek bıraktığı maçlarda kimi zaman maskesiyle yüzünü örtüp adeta uyuyormuş gibi yapan Bale, La Liga’da mutlu sona ulaştıkları Villarreal maçı sonrası adeta zorla seviniyor gibiydi. Hocası Zidane’ı arkadaşları havaya atarken onları hemen kenardan elleri bağlı izleyen Gali futbolcunun ruh hali, sosyal medyada da espri konusu oldu.