Kupa canavarı Pep Guardiola!

Dünyanın en önemli teknik adamlarının başında gelen Pep Guardialo, geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde şampiyon yaptığı Manchester City ile yeni sezona kupayla başladı. Guardiola’nın öğrencileri, önceki gün Community Shield Kupası’nda normal süresi 1-1 biten mücadelede ezeli rakibi Liverpool’u penaltılarda 5-4 yenerek mutlu sona ulaştı. İspanyol teknik adam böylece City’deki 7. kupasını elde ederken, hoca olarak kariyerindeki 28. kupasını müzesine götürmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı şu ana kadar İngiliz devinde 2 Premier Lig, 2 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 FA Cup şampiyonlukları yaşadı.

İspanyol teknik adam, Liverpool zaferi sonrası teknik ekibiyle birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Ligi daha fazla önemsiyor

Yeni sezonda en önemli hedefinin yine Premier Lig olduğunu belirten ve Devler Ligi’ni ikinci plana atan Guardiola, “Geçen sezon olanları göz önüne alırsak, bu sezon da Manchester City-Liverpool rekabeti yakın geçecek diyebiliriz ama bu meydan okumanın birçok farklı tarafı olacağını söyleyebilirim. Bu rekabet, diğerlerini de bu mücadelenin içine atacak” yorumunda bulundu.