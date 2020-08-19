Önceki gün UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’i 5-0 ile geçen İnter, inanılması güç bir rekora imza attı. İtalyan ekibi, Kupa 2 tarihinde oynanan yarı final maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı. Ancak bu başarıdaki en büyük rollerden birisi de takımın golcüsü Romelu Lukaku’ya ait. Belçikalı santrfor, Shaktar karşısında da 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Lukaku, Avrupa Ligi’nde çıktığı son 10 maçta 18 gole (14 gol ve 4 asist) doğrudan katkı verdi.

Final cuma günü

27 yaşındaki forvet, ayrıca bu arenada üst üste gol atma rekorunu da 9’dan 10’a çıkardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nden elenerek Kupa 2’nin yolunu tutan İnter, burada bu sezon toplamda 5 maça çıktı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan İnter’de, bu sayıların 6’sı Lukaku’dan geldi. Öte yandan Sevilla ile İnter arasında oynanacak final maçı 21 Ağustos Cuma günü saat 22.00’de gerçekleştirilecek