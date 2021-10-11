Kuntz: Yaratıcı olmalıyız!

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Letonya karşısında Norveç maçının yanı sıra daha dengeli bir oyun istediğini söyleyen Alman hoca, "Letonya tabii ki farklı bir rakip. Yaratıcılığımızı konuşturmamız gereken bir maç. Rakibimizin uzun ve yüksek toplarla oynamayı sevdiklerini biliyoruz. Bugün, Norveç maçına kıyasla iniş-çıkışların daha az olduğu, dengeli bir performans bekliyorum" dedi.

'Orkun bunun için sahada...'

Sahaya sürdüğü ilk 11'i de değerlendiren Stefan Kuntz, "İdeal 11'imiz sahaya çıkan 11 mi olacak bunu bugün ortaya koyacağımız performans gösterecek. İlk maçta Serdar oynadı, sakatlığı nedeniyle bugün yok. Onun yerine Çağlar döndü. Merih de alışık olduğu yere, stoperin sağına geçiyor. Orkun da yaratıcılık özelliğimizi sahaya yansıtacak bir oyuncu olduğu için bugün ilk 11'de" ifadelerini kullandı.