Kuntz Trabzon'da, yardımcıları İstanbul'da
Milli Takımımız'ın yeni hocası Stefan Kuntz maçları tribünden takip etmeye devam ediyor. Dün Başakşehir-Rize ve Galatasaray-Göztepe maçlarını stadyumdan izleyen Alman çalıştırıcı bugün de Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor-Alanya karşılaşmasını izledi. Kuntz'a, Milli Takımlar'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop eşlik etti. Kuntz'un yardımcıları Kenan Koçak ile Jan Moritz Lichte de İstanbul'da, Kasımpaşa-Konya maçını izledi. (Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır)
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'ye gelir gelmez maçları tribünden takip etmeye başladı. Dün saat 16.00'da Türkiye'ye gelen Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak ayağının tozuyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gitmiş ve Başakşehir-Rizespor maçını izlemişti. İkili ardından soluğu Türk Telekom Stadyumu'nda almış, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etmişti.
Stefan Kuntz, maç öncesinde Hamit Altıntop ile birlikte tribünde çekildiği fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Sık sık not aldılar
Bugün de Kuntz, Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor -Alanya karşılaşmasını Milli Takımlar'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'la birlikte izledi. Alman hocanın yardımcıları Kenan Koçak ile Jan Moritz Lichte de İstanbul'daydıı. Kuntz'un ekibi, Kasımpaşa-Konya maçını tribünden takip etti, sık sık notlar alındı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1442541836502020097 (Görüntü BeinSports'tan alınmıştır)