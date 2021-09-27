A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'ye gelir gelmez maçları tribünden takip etmeye başladı. Dün saat 16.00'da Türkiye'ye gelen Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak ayağının tozuyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gitmiş ve Başakşehir-Rizespor maçını izlemişti. İkili ardından soluğu Türk Telekom Stadyumu'nda almış, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etmişti.

Stefan Kuntz, maç öncesinde Hamit Altıntop ile birlikte tribünde çekildiği fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Sık sık not aldılar

Bugün de Kuntz, Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor -Alanya karşılaşmasını Milli Takımlar'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'la birlikte izledi. Alman hocanın yardımcıları Kenan Koçak ile Jan Moritz Lichte de İstanbul'daydıı. Kuntz'un ekibi, Kasımpaşa-Konya maçını tribünden takip etti, sık sık notlar alındı.



