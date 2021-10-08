Kuntz: Önemli olan Türk halkının gönlünü kazanmak

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamaları şöyle;

Oyunculuk kariyerimde çok büyük stadyumlarda oynayarak heyecanlar yaşadım. Böyle bir ortama gelince heyecanlanıyorsunuz. Sanki stadyum tamamen doluymuş gibi seyircimiz bize destek verecek. Ünlü isimlerin yeri doldurulabilir. Rakibin ne yaptığı üstüne konuşmayalım, bizim oyunumuz ne olacak onu konuşalım. Maç sonunda da hangi fikir üstün gelmiş, onu görelim. Romantik yaklaşımlar benim tarzım değil. Ben realistim Önemli olan oyunumuzla Türk halkının gönlünü kazanmak ve skoru almak.