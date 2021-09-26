Kuntz görev başında!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak bugün saat 16.00’da Türkiye’ye geldi. Ay-Yıldızlılar için 3 yıllık imzayı attıktan sonra Fransa'da 3 milli futbolcumuz; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçı tribünden izleyen Kuntz bugün de ayağının tozuyla işe koyuldu. Önce Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısına yetişen ve karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip eden Kuntz ve Kenan Koçak 3-0 sona eren mücadele sonrasında soluğu Türk Telekom Stadyumu'nda aldı.

Takdir edildi

Galatasaray 'ın, Göztepe 'yi ağırladığı karşılaşmayı da tribünden takip eden Kuntz sık sık notlar aldı. Yardımcısı Kenan Koçak ile bilgi alışverişinde bulunan başarılı hocanın, Türkiye'ye gelir gelmez iki maçı yerinden takip etmesi futbol kamuoyu tarafından takdir edildi.



