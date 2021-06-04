Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 2016’da dava açılmıştı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 88 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet savcısı tarafından13 Nisan’daki duruşmada mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalaanın ardından, sanıkların isim sıralarına göre belirli bir takvimde beyanları alındı. Sıralı duruşmalarda sanıkların ve avukatların, mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından önceki gün müdahiller ve avukatlara söz verildi. Arakararını açıklayan mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı bugün11.00’e erteledi. Silivri’deki duruşma salonunda görülecek davada,88 sanıkla ilgili kararın açıklanması bekleniyor.









‘Büyük acılar çektik’

DHA’ya konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem Fenerbahçe’yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor” dedi. Başkan Koç, “Bundan sonra tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. FETÖ’nün Fenerbahçe’ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla FETÖ’nün kurguladığı ve sahnelediği bu oyunları tamamen bozmuş olacak” diye konuştu.







