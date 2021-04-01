Kumlucalı sporcular milli takım seçmelerine katılacak

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Demirspor Güreş Takımı'nın 8 sporcusu milli takım seçmelerine katılacak.

Kemer ilçesinde 6­-7 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 yılı U15 Küçük Yıldız Serbest ­Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonaları milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Kumluca'dan 8 güreşçi katılacak. Seçmelere Kumluca Demirspor Güreş Takımından 52 kiloda Abdil Karakaya, 57 kiloda Velihan Ars, 57 kiloda Ramazan Ertaş, 62 kiloda Kaan Torunoğlu, 68 kiloda Salih Can Topçu, 68 kiloda Raşit Akkın, 75 kiloda Kerem İzer, 75 kiloda Cemil Gökçe katılacak.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü aynı zamanda Kumluca Demirspor Kulübü Başkanı Erol Koca, "Kulübümüzün amacı öğrencilerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Güreş, judo ve yüzme branşlarında ağırlıklı faaliyetlerde bulunacağız. Ayrıca sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayan, çalıştıran antrenörümüz Özgür Altıntaş ve güreşçilerimize milli takım seçmelerinde başarılar dilerim" dedi.

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