Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaz spor okulları başladı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde; çocukların sağlıklı birey olarak büyümeleri, yeteneklerini sergileme fırsatı vererek, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın bu yılki bölümü başladı. Futbol, basketbol, voleybol, güreş, yüzme, judo ve tekvandonun yer aldığı 7 ayrı branşta açılan Yaz Spor Okulları'na yaklaşık 1500 çocuğun katılması hedefleniyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, "Yaz Spor Okulları'mız, kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yapmayı ve sağlıklı bir yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş, özgüveni ve yetenekleriyle her yaştan insana örnek olan, çevresi ve dünyayı tanıyıp iyi bir iletişim kurabilen nesil için atılmış önemli adımlardan biridir. Çünkü spor, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişmeleri hem de kişiliğin oluşması ve ruh sağlığının gelişmesi bakımından en önemli faaliyettir. Tüm çocuklarımızın Yaz Spor Okulları'na iştirak ederek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

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