Kumluca güreşleri nisanda yapılacak

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 21'incisi düzenlenecek Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri 17- 19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kumluca 21'inci Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan yağlı pehlivan güreşleri bu yıl 17 Nisan'da başlayıp 19 Nisan'daki final güreşleriyle sona erecek. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bu yıl 21'incisini düzenleyeceğimiz Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşlerimiz ülkemizin en önemli güreşlerinden birisi olmayı sürdürecek. Türkiye'nin 4 büyük güreşinden birisi olan Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'miz 17 Nisan'da başlayıp 19 Nisan'da düzenleyeceğimiz final güreşleriyle sona erecek. Yöre halkının her yıl özlemle beklediği ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimiz 3 gün sürecek" dedi.

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