Kumluca Belediyespor- Kınıkspor: 3-2

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) - ANTALYA Super Amatör Lig'in 9. haftasında zirve mücadelesi veren Kaş Kınıkspor, Kumluca Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Kaş Kınık Stadı'nda oynanan maçı, Serhat Sağır, Cem Mustafa Akpınar, Rafet Çakmak hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kaş Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. Maçın 10. dakikasında Kınıkspor atağında Ege net golü kaçırdı. 12. dakikada Kumlucaspor atağında, soldan yapılan ortaya sert vuran Yusuf Can takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 27. dakikada Kınıkspor atağında Şahan'ın pasında Cihad attığı şutla durumu 1- 1 yaptı. 38. dakikada Kınık atağında, Cihad'ın nefis şutu direği sıyırarak üsten auta gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.
46. dakikada Kınıkspor atağında Cihad'ın pasında, Yiğit yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 60. dakikada Ege, 72. dakikasında Ayetullah Kınıkspor adına net gol pozisyonlarını kaçırdı. 75. dakikada Kumlucaspor'un kullandığı korner atışında top Güzel'in ayağına çarparak ağlara gitti. 76. dakikada Kumlucaspor atağında kalecinin hatasını affetmeyen Güzel, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Karşılaşmayı, Kumluca Belediyespor 3- 2 kazandı. Kınıkspor 16 puanla 5. sıraya gerilerken, Kumluca Belediyespor puanını 14'e çıkararak 7. sıraya yükseldi.
Maçta, Kınıkspor'dan Mehmet Ali ve Hasan, Kumlucaspor'dan Bekir sarı kart gördü.
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