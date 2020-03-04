Kumluca Basketbol Kulübü şampiyon oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- KUMLUCA Basketbol Kulübü, tamamı 2003 doğumlu sporculardan oluşan U18 erkek takımı 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.

Kumluca Basketbol Kulübü Antalya yerel liglerinde U18, U16, U14, U12 yaş gruplarında mücadele ediyor. Kulübün tamamı 2003 doğumlu sporculardan oluşan U18 erkek takımı 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda merkez ligi Antalya şampiyonu oldu.

Antrenör Hakan Bilici, "Artık Kumluca'nın basketbol anlamında iyi bir alt yapısı var. Bundan böyle her sene zirveye aday takımlar kurarak mücadele edeceğiz. Şampiyonlukta emeği geçen başta Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Erol Koca'ya, sporcu velimiz Dr. Mesut Avcıoğlu'na sponsorluk desteği veren ve bizi destekleyen tüm sporcu velilerimize ve Kumluca halkına teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu Kumluca halkına armağan ediyoruz" dedi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, il birincisi Kumluca Basketbol Kulübü'nün U18 basketbol takımıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcular ve antrenörlerini kutladı.

FOTOĞRAFLI