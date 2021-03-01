Kamkat olarak da bilinen kumkuat, Doğu Asya ve Çin’de görülen içerdiği vitamin ve minerallerle gerçek bir sağlık hazinesidir. Turunçgiller ailesine mensup olan bu meyve, ağızda limon ve portakal arası bir tat bırakır.

Kumkuat nasıl tüketilir, nasıl yenir?

Çincede altın portakal olarak bilinen kumkuat, hem kabuğu hem de çekirdeği ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca salatalara, tatlılara hatta yemeklere bile eklenebilir. Genel olarak turşusu ya da reçeli yapılmaktadır. Diğer yandan meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz.

Kumkuatın suyunu içebilmek için bir uğraşa girmeniz gerekmez. Kabuğunu soymak da pek kolay değildir. Meyvenin uç kısmını kestikten sonra emerek içebilirsiniz.

Kumkuat kullanma yöntemleri nelerdir?

Yemek ya da içmek dışında kumkuatı başka yöntemlerle de kullanabilirsiniz. Seçimler yaparken kabuğu sert ve dolgun olanları tercih edin. Olgun olanlar genellikle parlak turuncu bir renge sahiptir. Buzdolabınızda hava almayan kaplara koymalısınız. Böylece iki hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.

Kumkuat suyu ev yapımı dondurmalara ilave edilebilmektedir. Ayrıca turta, pasta, kurabiye ya da keklere farklı bir tat katmak için kullanılabilir. Salatalarınızda çiğ olarak dilimleyerek ya da sos olarak üzerine dökebilirsiniz.

Deniz mahsulleriyle de iyi giden kumkuatı, sos haline getirip marine ederek limon yerine kullanabilirsiniz. Et ve tavuk gibi yemekleri fırına atmadan önce üzerinde kumkuat sosu gezdirebilirsiniz.

Kumkuattan çay yapılmıyor fakat diğer bitki çaylarının içerisine biraz ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Oldukça hoş bir aroma katmaktadır. Ayrıca yoğun tadı olmasından dolayı roka ya da hindiba gibi yeşilliklerle birlikte tüketebilirsiniz.

Kumkuatın faydaları nelerdir?

Kumkuatın içeriğinde C vitamini, A vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum başta olmak üzere bol miktarda diyet lifi vardır. Diğer yandan az miktarda B1, B3, B5, B6, B9 ve E vitaminlerini içermektedir. Bakır ve çinko mineral kaynaklarındandır.

Kabuğu ise ayrı bir fayda sağlar. Kabuğu ve tohumları omega 3 içermektedir. Bitkisel bileşenler bakımından fitosteroller, flavonoidler ve uçucu yağlar dâhil olmak üzere zengindir. Kumkuatın vücut için faydaları;

C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapısı vardır,

Sindirim sistemini düzenlediği gibi iyi bir idrar söktürücüdür,

Kanı toksinlerden temizler ve kan dolaşımının aktif bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur,

Damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önler,

Diş ve diş eti gibi problemlerin giderilmesinde büyük rol oynar,

Akne ve sivilce başta olmak üzere cilt problemlerine iyi gelir,

Kan yapıcıdır ve kansızlığı önler,

Sinir sisteminin çalışmasını sağladığı gibi stresle başa çıkar,

Mide yanması ve mide bulantısı gibi hatalıkların tedavisinde kullanılır,

Grip, nezle gibi enfeksiyon hastalıklarında tedavi edici bir ilaçtır.

Kumkuat soğuk algınlığına iyi gelir mi?

Turunçgiller familyasına ait olan meyve oldukça güçlü bir C vitamini deposudur. Grip ya da nezle olduğunuzda sabah ve akşam olmak üzere günde iki adet tüketebilirsiniz. Ayrıca meyvenin suyunu da içerek faydalarını görebilirsiniz.

Kumkuat reçeli nasıl yapılır?

Kumkuat tüketiminde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de reçelinin yapılmasıdır. Meyve biraz farklı geldiği için çoğu kimse reçelinin nasıl yapıldığını bilmez. Bu yüzden marketlerden almayı tercih eder. Fakat evinizde kolayca kumkuat reçeli yapabilirsiniz.

İlk olarak kumkuatları saplarından ayırın ve bir tencerenin içerisine atın. Tencereye iki bardak su doldurun. Yarım gün bu suyun içerisinde beklemesi gerekiyor fakat 3 saatte bir suyunu değiştirmelisiniz. Bu süre zarfından sonra yumuşayan kumkuatları ikiye bölün ve içerisinden çekirdeklerini çıkarın.

İsterseniz daha minik parçalar halinde ya da olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu parçaları yeniden tencereye yerleştirin ve üzerine toz şeker serpin. Tencerenin kapağını kapatarak ertesi güne kadar bekletin.

Ertesi gün üzerine 1 ya da 1,5 kıvamına göre bardak su ilave ederek yumuşayıncaya kadar karıştırarak kaynatın. Kıvama gelince oda sıcaklığında soğutun. Reçeliniz hazır, bir kavanozun içerisine alarak sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kumkuat turşusu nasıl yapılır?

İlk olarak kavanozlarınızı iyice temizleyin. Daha sonra yıkadığınız kumkuatları kabukları ile beraber bu kavanozlara yerleştirin. Üstüne 1 çay kaşığı hardal tohumu, 3 ya da 4 adet karabiber, 2 diş sarımsak, 1 adet defne yaprağı, su ve son olarak 40 gram tuz ekleyin. Kavanozlarınızın ağızlarını iyice kapatın ve beş gün kadar karanlıkta bekletin. Turşunuz hazır, afiyet olsun.