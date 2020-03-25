Dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemi futbolu da bir hayli etkiledi. Sportif aktivitelerin durma noktasına geldiği bu dönemde tek devam eden lig Belarus'ta oynanıyor. Futbol sektörü de tamamen durmuş durumda. Dünyada ekonomik pazar olarak ciddi boyutlara ulaşan futbolun durması sonrası dönem için iç karartıcı bir tablo ortaya çıkartıyor.

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

Ligler süresiz ertelendi ve futbolcular çalışmalarına evden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri, maçları ertelendi, EURO 2020 ertelendi... Bu liste uzayıp gidiyor. Bu süreçte en çok etkilenenler seyir zevki yok olan futbolseverler olduğu kadar, kulüpler de mağdur duruma düşmüş oldu. Oynanmayan bir ligde kulüpler seyirci hasılatı, maç kazanma primleri, Avrupa kupalarından gelen gelir, reklam gelirleri, televizyon gelirleri gibi maddi kazançlardan mahrum kalıyorlar.

Futbol bir zincir gibi, olumsuz bir durumda etkilenenlerin sayısı da bir hayli fazla oluyor. Oyuncular, yöneticiler, teknik heyet, aşçılar, şoförler, kulüp binası çalışanları, kulüp medyası çalışanları, altyapı çalışanları ve futbolcuları... Corona virüs salgını ve yaşananlar bunu en iyi şekilde özetlemiş durumda. Yüsek kar rakamları açıklayan kulüpler bile şu anda futbolcuları ve teknik heyetleri ile konuşup maaşlarında indirime gitmelerini istiyorlar. Zor durumda olan kulüplerin nasıl bir politika izleyeceği ise henüz bilinmiyor. Türk kulüplerinin bu konuda ilerleyen dönemde bir hayli başı ağrıyacak gibi gözüküyor. Sürecin belirsiz olması da futbol kulüplerinin belini büken en önemli konuların başında geliyor.

Corona virüs salgını durdurulsa dahi maddi krizin belli bir dönem devam edeceği ve bu durumun transfer döneminde de hissedileceği ön görülüyor. Bunun en büyük nedeni de astronomik rakamlara alıştığımız devrin sonuna gelmiş olabiliriz. Maddi yapıyı yönetmek için kulüpler rahat bir şekilde artık transferde para harcayamayacak. Bu da oyuncuların bonservis bedellerinin düşmesi anlamına geliyor.

Yarı yarıya rakamlar düşecek

Son olarak Katalan devi Barcelona Dembele'nin sakatlığından dolayı Martin Braithwaite'e 18 milyon Euro satın alma bedeli ödemişti. Danimarkalı oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt 'tan alınan bilgilere göre 12 milyon Euro gözükmekte. Örnek olarak corona virüs salgının geçmesinin ardından Tceürbel futbolcu başka bir takıma transfer olmak isterse transfer bedeli yarı yarıya düşecek ve 6 milyon Euro gibi bir bedelle başka bir takımın yolunu tutabilecek.

Katalan ekibinin son olarak 2019 yılında 1 milyar 47 milyon euro'luk kar beklentisi vardı. Şimdilerde Barcelona futbolcuları ile görüşüp yüzde 70'lik bir tasarruf yapmak istediği belirtiliyor. Futbol dünyasını ele aldığımızda bu rakamlar zorlu günlerin işaretçisi olabilir.

Oyuncu değerleri düşecek

Futbol sektörünün yaşadığı bu felaket senaryosundan Türk kulüpleri de kötü şekilde etkilenecek gibi gözüküyor. Büyük yatırımlar yapılarak yapılan transferleri elden çıkarmak zaten zordu. Şimdilerde bu durum daha da zorlaşacak gibi duruyor. Yıllardır altyapıdan oyuncu çıkartan Avrupa kulüplerinin durumu ortada ike Türk kulüplerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Transferi gündemde olan isimlerden örnekleri sizler için derledik...

Vedat Muriç (12 milyon Euro)

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç özellikle İngiliz ve İtalyan kulüplerin markajındaydı. Telafuz edilen rakamlar ise 20-30 milyon Euro aralığıydı. Transfermarkt'a göre oyunucun güncel değeri 12 milyon Euro. Son duruma göre ise yarı yarıya düşünüldüğünde kulüplerin bakış açısı 6 milyon Euro olacak. Maddi olarak zor zamanlardan geçen Fenerbahçe'yi bu durumun bir hayli zorlayacağı ön görülüyor.

Adem Ljajic (11 milyon Euro)

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözüne bir türlü giremeyen ve sezon sonu transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Adem Ljajic'in şu anda Transfermarkt'a göre değer 11 milyon Euro. Bınservis bedeline 6 milyon Euro verilen Ljajic bu dönemde baz aldığımızda değeri 5.5 milyon Euro'ya inmiş oluyor. Maddi olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın da transfer politikası olarak nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Alexander Sörloth (10 milyon Euro)

Trabzonspor'da 2 sene boyunca kiralık olarak oynayacak ve satın alma opsiyonu Bordo Mavili ekipte olan Süper Lig'in şu andaki gol kralı Alexander Sörloth'un piyasa değeri Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro gözüküyor. Avrupa'da birçok takımın peşinde olduğu genç futbolcu için Trabzonspor transferde bu yaşanan olaylardan dolayı değişikliğe gidebilir. Düşündüğümüzde Sörloth'un güncel rakamı 5 milyon Euro'ya inmiş oluyor.

Falcao (6 milyon Euro)

Galatasaray 'ın sezon başında Monaco'dan bedelsiz bir şekilde aldığı Radamel Falcao'nun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 6 milyon Euro gözükmekte. Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan takımlarının gündemde olduğu ve 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olabileceği yazılmıştı. Corona virüs Galatasaray'ın da transfer politikasını bir hayli etkileyecek gibi gözüküyor. Yaptığımız hesap ile Falcao'nun da güncel değeri 3 milyon Euro'ya inmiş durumda. Sarı Kırmızılı ekibin de nasıl bir transfer politikası izleyeceği merakla bekleniyor.

Astronomik rakamlara son

Verdiğimiz örneklere bakıldığında kulüplerin ciddi reformlar uygulaması gerekmekte. Sadece transfer politikaları değil, altyapıdan çıkan oyuncuların da nasıl değerlendireceği şimdi 2 kat önem kazanmış durumda. Corona virüs salgını bittikten sonra çoğu değişim yaşanacağı gibi futbolda da dengeler bir anda değişebilir. Astronomik rakamlarla görmeye alıştığımız transferler son bulmuş ya da bir dönem ertelenmiş olabilirler.