Kulüplerden tarihi rest: Biz bu ligi oynamayız

TFF’nin önceki gün aldığı karara göre Süper Lig kulüpleri, 2021- 2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024’te ise en fazla 10 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024’te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürebilecek. TFF’nin aldığı bir diğer karara göre de profesyonel liglerde takım sayıları kademeli olarak düşürülecek. Ancak kulüpler bu karara isyan etmiş durumda.

‘Sözleşmeleri ayarlayamayız’

Ekonomik olarak sözleşme bağımlılıklarının bu yapıya uydurulmasının mümkün olmadığını düşünen kulüpler ise 8 Temmuz’da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaktı. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ise Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda mücadele edecek 20 takımın başkanlarının büyük kısmı kendi aralarında bir ön değerlendirme yaptı. Yapılan bu değerlendirmede, “Gerekirse lige başlamayız. Bu şartlarda sahaya çıkmayız” görüşü hakim oldu. Bu nedenle TFF ile olağanüstü toplanıldı ve görüş iletildi. Federasyon ise değerlendirmek için süre istedi.

Ahmet Ağaoğlu: Önce rezerv lig

“Yabancı kısıtlamasında amaç ne? Türk futbolcuların daha fazla süre alması. Fakat A Takım’da hiç süre almamış oyuncuyu benim oynatmam mümkün mü? Önce Rezerv Lig’in oluşturulması lazım. Bu olmadan, genç oyuncunun yetişmesi çok zor.”

Ahmet Nur Çebi: Gözden geçirecekler!

“Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. Aldıkları kararı gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz.”

Ömer Necati Albayrak