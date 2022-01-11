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Kulüplerden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Kulüpler, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.

11 Ocak 2022, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Kulüplerden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

Spor Toto Süper Lig 'de İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Milli futbolcunun vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları yayınlandı.

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TFF: A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

MUHARREM KASAPOĞLU: Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi ve Konyaspor camiası olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

KONYASPOR: Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

GALATASARAY: Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR: İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ: Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE: Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

BAŞAKŞEHİR: İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

KASIMPAŞA: İH Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

KARAGÜMRÜK: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor’a ve Türk futboluna başı sağlığı dileriz.

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