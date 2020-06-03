Kulüplerden Adil Gevrek’e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe’den Adil Gevrek’e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Adil Gevrek’e, merhumun yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray'dan, Adil Gevrek’in babası için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek’in babası Sayın Ömer Gevrek’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Adil Gevrek ve ailesine başsağlığı dileriz."

Trabzonspor’dan Adil Gevrek’in babası için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Başakşehir'den Adil Gevrek’in babası için başsağlığı mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesaplarında yer verilen mesajında "Yeni Malatyaspor’un değerli başkanı Adil Gevrek’in babası Sayın Ömer Gevrek’in ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, Yeni Malatyaspor ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.