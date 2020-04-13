Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, Mart ayı içinde üç hafta oynanmasına rağmen yayıncı kuruluştan ödemelerin alınamadığı ve genel olarak yapılan değerlendirmede kulüplerin %30 zarar yaşadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip vb sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır. Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Bakiye oyuncu ödemeleri, ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bugünkü şartlara göre alınan tavsiye kararları şöyle:

a. Kulüplerimiz içinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu futbolcu, menajerlik, teknik ekip v.b. sözleşmelerinde belirtilen ücretlerin yapılandırılması, uyarlanması ve dondurulması konusunda karşılıklı olarak mutabakata varmaya çalışacaklardır.

b. Karşılıklı mutabakatın sağlanamaması halinde ligler tekrar başlayana kadar bu süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara bununla ilgili tebligat gönderilecektir.

c. Kulüplerin mevcut zarar hesaplamalarına göre yıllık ortalama %30 zarara uğradığı tespit edilmiştir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır.





Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı;