Kulüpler Birliği Vakfı, gerçekleştirdiği toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu başkanlığa seçti. Kulüpler Birliği'nde profesyonel başkan olması konusunda anlaşma sağlanırken, süreci yönetmek adına Ağaoğlu geçici olarak görev aldı. Vakıf'ta sadece başkanlık görüşmesi olmadı, toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir talepte bulunuldu. Yazılan resmi yazıda; yayıncı kuruluş ile ilişkiler, MHK, PFDK ve Tahkim Kurulları'nın atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu konusu ile kulüp lisans kriterleri başlıklarında 4 konuda yapılması istenilen değişiklikler yer aldı.

'Kabul etmeyeceğiz'

Oybirliğiyle alınan karar sonrası TFF'ye gönderilen yazıda; “Süper Lig Kulüpleri olarak TFF'nin Kulüpler Birliği'nin uygunluğu olmadan alacağı kararları kabul etmeyeceğimizi bildiririz. Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliği'nin onayının aranmasını talep ediyoruz. Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması, Merkez Hakem Kurulu'nda liyakatin esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısı konusunda alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması, daha önce başkanlığınıza ilettiğimiz ve cevap alamadığımız ya da olumsuz cevap aldığımız tüm resmi başvurularımızın yeniden değerlendirilmesi taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz. Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

'Profesyonel yapı şart'

Ahmet Ağaoğlu uzun süren toplantının ardından konuştu. Yeni Başkan, "İnşallah bütün kulüplerimizle birlikte el ele vererek bu süreçten en az hasarla çıkmanın yollarını arayacağız. Profesyonel bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Bunun bir sonraki adımının da "Süper Lig Kulüpleri AŞ" olması yolunda 21 kulübümüzün mutabakatını aldık" diye konuştu.

'Ahmet Ağaoğlu başarılı olacak'

Görevi Ahmet Ağaoğlu'na devreden Ahmet Nur Çebi, "Türk futbolunun zor dönemden geçtiği süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Sonrasında ben taşıdım. Ahmet Ağaoğlu'nun başarılı olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.