Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Türkiye’deki tüm liglerin ertelendiğini açıklamasının ardından Süper Lig kulüpleri acilen bir araya geldi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle toplantı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Aynı zamanda Göztepe Başkanı olan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, görüşmenin ardından Beinsports’a önemli açıklamalarda bulundu. Ve bundan sonraki yol haritasını anlattı.

‘Biz çok avantajlıyız’

En çok merak edilen, “Ligler ne zaman başlayacak?” sorusuna 3 senaryo ile karşılık veren Sepil, şöyle dedi: “UEFA’nın tavsiyesi Haziran ayı sonuna kadar bitirmek. Biz pek çok ülkeye göre avantajlıyız çünkü ligde 8 haftamız kaldı. Sağlık sistemimiz çoğundan iyi ve nüfusumuz genç. Tüm başkanlar fikirlerini ortaya koydu. İlk senaryo; her şey yolunda giderse yani korona tehdidi hızlı çözülürse, 17-18-19 Nisan haftası başlamak. Buna göre plan yapalım dedik. Bu görüş ağır bastı. Zaten TFF Başkanı Nihat Özdemir’e de bununla ilgili bilgi verdim.

‘3.’yü düşünmek istemiyoruz’

“İkinci senaryo; malesef hem ülkemizde hem Avrupa’da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Hızlandırılmış bir lig sistemi olur mecburen. Yani hızlandırılmış bir sistem, düşme olmasın, diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın gibi. Avrupa da bunu tartışıyor. Üçüncü senaryo; virüs yüzünden her şeyin tamamen gecikmesi ve futbolun başlayamaması durumunda ligleri aynen tescil etmek. Ki bunu hiç düşünmek istemiyoruz. Biz tamamen ilk senaryo üzerinden planlamamızı yapacağız”

‘Cumhurbaşkanımızı bekledik’

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, erteleme kararının geç alındığı yönündeki eleştirileri de yanıtladı: “Biz Kulüpler Birliği olarak karar alamıyoruz. Kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu. Sistem böyle. Bu süreci yönetmesi gereken devletti. Bilim Kurulu var. Vaka artınca Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız konuştu. Tüm kulüpler takip ettik. Orada bir şey denmedi ancak sonrasında hemen Spor Bakanımız ile bir araya geldik ve 18 kulübümüzün ortak kararı ile biz de erteleme istediğimizi söyledik. Bakanımız bizden A, B, C, D tüm senaryolara çalışmamızı istedi. Takvim istedi. İşin aslı budur”

Oyunculara test yapılacak

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yabancı oyunculara kesinlikle yurt dışına gitmeleri konusunda izin vermeyeceklerini belirtti. Tüm kulüplerin yine ortak karar aldığını vurgulayan Sepil, “Kesinlikle oyuncularımız bulundukları şehirden ayrılmamalı. Bu tatil değil. İzolasyon süreci, sağlık için bir süreç. 1 hafta ortalama evlerinde olsunlar. Sonrasında testlerde sorun çıkmadığı takdirde idmanlar başlasın diye tartıştık. Çoğunluk böyle düşündü. Evet ailevi konular var ancak oyuncu yurt dışına giderse, orada 14 gün karantina, dönüşte burada 14 gün karantina. Önünü alamayız. Ekstrem durumlar olursa, kulüpler kendi oyuncuları ile arasında konuşacak. Belki anlaşma gibi şeyler imzalayacaklar” diye konuştu.

Sözleşmeler lig bitine kadar

Mayıs ayı sonunda pek çok futbolcunun sözleşmelerinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Sepil net konuştu. Kulüpler Birliği’nin patronu, “Bu sadece bizim değil tüm Avrupa futbolunun sorunu. Türkiye’de açıkçası önemli problem yok. Çünkü TFF’nin bize verdiği talimata göre, bu gibi olağanüstü durumlarda konu nettir. Futbolcuların sözleşmeleri uzayan lig bitene kadaruzar. Bu doğaldır. Oyuncu maaşları konusunda elbette fikir tartışması yaptık. En gerçekçi yaptırımları uygulayacağız. Antrenörler Birliği ve Futbolcular Birliği ile yani bu işin paydaşlarıyla görüşlerimizi paylaşacağız. Gözüken o ki, bu işten kulüpler de oyuncular da zarar edecek. Zarar tek tarafa yüklenmemeli. FIFA’nın alacağı karar önemli” dedi.