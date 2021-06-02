Kulüpler Birliği Vakfı, TFF tarafından açıklanan yeni yabancı sayısı kararı ve küme düşme statüsü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Süper Lig 'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı oyuncu sayısı ve takım sayısı konuları hakkında yapılan açıklamada "TFF'nin yabancı sayısı ve küme düşme statüsü ile alakalı açıklamalarını şaşkınlıkla karşılamaktayız" ifadeleri kullanıldı.









Yapılan paylaşımda salı günü tüm Süper Lig kulüplerinin katılacağı bir toplantı yapılacağı da belirtildi.







