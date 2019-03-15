Süper Lig’i oluşturan 18 takımın başkanları, Kulüpler Birliği çatısı altında Türk futbolunu yeniden şekillendirmek için kritik toplantıda bir araya gelecek. 19 Mart Salı günü yapılması planlanan toplantıda üç ana konu hakkında kulüplerin görüşleri alınacak. Toplantıda kulüplerin sportif direktörleri de hazır bulunacak. Toplantının en önemli maddesi Spor Toto Süper Lig’de uygulanması planlanan yeni yabancı kontejanı. Şu anda kulüplerin önüne koyulmuş bir taslak bulunmuyor. Kulüplerin birçoğunun yabancı kontenjanının kısıtlanmasından rahatsız olduğu da biliniyor.

MUSTAFA CENGİZ DE KATILACAK!

Toplantıda U-21 Lig organizasyonu konusu da masaya yatırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas U21 Ligi’ni tamamen değiştirmeyi planlıyor. Kulüplere bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar anlatılacak. Kulüplerinde bu konu ile ilgili görüşleri dinlenecek. Toplantıdaki bir diğer konuşulacak konu ise altyapı teşvik primi. Kulüpler Birliği’nin bu konuda detaylı bir çalışma yaptığı belirtildi. Bazı kulüplerin bu konuda çalışmaları da var. Son dönemde toplantılara katılmayan G. Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in de toplantıya katılması bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın, toplantı sonrası bir açıklama yapacak

TASLAK UEFA’YA GÖNDERİLECEK

Haziran ayında yapılacak Federasyon seçimleri de kritik zirvede masaya yatırılacak. Yeni federasyon başkan adayından beklentiler de konuşulacak. Öte yandan lisanslama konusunda TFF hazırladığı taslağı bugün UEFA’ya gönderecek. Taslak içinde lisanslama kurallarına uymayan kulüplere puan silme, transfer yasağı cezaları verilmesi yönünde maddeler bulunuyor. UEFA bu taslağı inceleyecek. En kısa süre içinde Federasyona geri dönüş yapacak. UEFA’dan onay alınırsa yeni lisanslama talimatı Haziran ayından itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

Kaynak: Akşam